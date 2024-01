Den nye lillebæltsbro er onsdag morgen spærret i retning mod Jylland.

Der er tale om lastbiler, der holder på tværs af broen.

Det skriver P4 Trafik på det sociale medie X.

Ifølge mediet har der været uheld på broen.

Vejdirektoratet skriver lige ledes på det sociale medie X, at Lillebæltsbroen er spærret på grund af 'flere havarerede køretøjer'.

Vejdirektoratet oplyser, at trafikken ledes fra ved <58b> Middelfart.

De oplyser til at man finder andre veje. Broen forventes genåbnet i løbet af formiddagen, lyder det.

På X oplyser Fyns Politi, at der er spærret på broen i vestgående retning, så man kan fjerne køretøjer fra broen.

»Vi arbejder så hurtigt vi kan,« skriver de og oplyser, at der er mulighed for at benytte den gamle lillebæltsbro.

Klokken 08:35 oplyser Fyns Politi, at man kun mangler at fjerne ét køretøj fra broen.

»Vi forventer at kunne åbne broen, så snart det sidste køretøj er fjernet,« lyder det fra Fyns Politi på X.