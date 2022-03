Hvis du skal ud at køre bil denne morgen, så gælder det om at være lidt ekstra opmærksom ude på vejene.

Der ligger nemlig i øjeblikket rimtåge over store dele af landet.

Det oplyser DMI på Twitter.

Allerede mandag aften udsendte DMI en såkaldt risikomelding om, at der kunne være fare for tæt tåge eller rimtåge – særligt i det østlige Jylland, på hele Fyn og i det vestlige Sjælland. Det oplyser DMI på sin hjemmeside:

»Der kan være store lokale udsving i sigtbarheden, og det kan føre til farlige situationer i trafikken,« lyder det fra vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler i en opdatering om situationen.

Definitionen af tæt tåge eller tæt rimtåge er, at sigtbarheden kommer under 100 meter.

»I resten af landet kan der stedvist komme tåge eller rimtåge, men vi forventer, at sigtbarheden holder sig over 100 meter,« forklarer meteorologen hos DMI.

På Twitter har DMI tidligt tirsdag morgen delt et kort over landet, hvor man kan se, at rimtågen – som er de grønlige farver på kortet – ligger over store dele af landet:

»Så kør forsigtigt,« lyder rådet.

Der ligger i øjeblikket rimtåge (grønlige farver) over store dele af landet, så kør forsigtigt. Ellers venter en dag, hvor solen bryder igennem de fleste steder, og endnu en smuk forårsdag står for døren. Langs kystern kan skyerne dog blive hængende det meste af dagen.pic.twitter.com/DmXs6MZB5q — DMI (@dmidk)March 8, 2022

Når tågen er lettet, hvilket forventes at ske fra omkring klokken 09, vil solen bryde igennem de fleste steder:

»Og endnu en smuk forårsdag står for døren,« oplyser DMI.