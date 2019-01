Lige nu daler store snefnug ned fra himlen, men selvom det for mange indgyder til hygge, så har det en noget anden effekt på de danske veje.

Sne giver glatte veje, og glatte veje kan give ulykker.

Derfor går flere politikredse nu ud med advarsler.

Vi opfordrer alle i trafikken - Gående, cyklende, kørende - Pas på Jer selv og hinanden, der kan være glat på fortove, cykelstier og veje. Saltvogne har været igang flere steder. God dag! #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 21, 2019

Også Sydsjællands Politi er ude med råd til borgerne.

Det ser ud som om, at et snevejr er på vej ind over Sjælland fra vest, da det sner ved Storebælt. Giver pt. ikke nogen problemer, men vi opfordrer til, at køre efter forholdene og holde afstand, så alle kan komme sikkert hjem. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 21, 2019

Opslagene kommer ovenpå en morgen, hvor adskillige politikredse allerede har advaret mod glatte veje og såkaldt 'sort' is, hvor et usynligt lag is lægger sig på kørebanen.

Snevejret har også konsekvenser for de håbefulde unge, der i dag skulle have været til køreprøve.

Københavns Politi skriver nemlig, at alle praktiske køreprøver indtil videre er aflyst til klokken 13.00.