I videoen foroven kan du se fem gode råd til at køre sikkert i vintervejret.

Den sibiriske kulde har sendt hele Danmark i kummefryseren - og det bliver kun værre de kommende dage.

»Det er en kølig og blæsende uge, vi går i møde. Vi har et kraftigt højtryk over Nordskandinavien, og det sender en kold nordøstlig luft ned over os,« siger Janne Hansen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, til Ritzau.

Mandag morgen vågner danskerne op til temperaturer omkring fem minusgrader. DMI har målt helt ned til minus ni grader i Karup, men reelt føles det endnu koldere - både i den midtjyske by og i resten af landet.

»Inde i landet, hvor det er koldest, vil det føles som minus 12-13 grader på grund af den lette vind. Ude ved kysterne er luften varmere, men her blæser det mere, så det vil føles som ned til 15 minusgrader,« fortæller Janne Hansen til BT.

Den sibiriske kulde fortsætter langt ind i ugen, og måske endda et stykke ind i næste uge. Der vil dannes snebyger over det relativt varme havvand i Østersøen og andre kystområder.

Især de sydøstlige dele af landet vil få snebyger. Bornholm vil få mest nedbør og kan i løbet af ugen få op til omkring 50 centimeter sne.

»Der vil ikke falde de store mængder sne på én gang, men det vil falde løbende, og det vil akkumuleres i løbet af ugen, da vi vil have den samme vejrsituation de næste mange dage,« siger Janne Hansen.

Den nordlige del af landet vil ifølge meteorologen blive forskånet for nedbør, og her vil solen også på plads mellem skyerne især i begyndelsen af ugen.

Dagtemperaturen vil mandag ligge på mellem frysepunktet og fire graders frost, og den vil ikke ændre sig væsentligt i løbet af ugen.

Det vil føles endnu koldere, da ugen vil blive præget af vinden, der kommer fra en nordøstlig retning.

»Vi vil få let til frisk vind, hvilket betyder, at tre minusgrader vil føles som minus ti, så man skal sørge for at klæde sig ordentligt på, når man bevæger sig udenfor,« siger Janne Hansen.

Om natten kan temperaturen komme helt ned på omkring ti minusgrader i begyndelsen af ugen. Tirsdag advarer DMI om, at vinden kan tiltage til kuling ved kysterne, hvilket kan resultere i snefygning.

»Vi sender varslinger ud, hvis der ligger mere end ti centimeter løs sne, og vinden er mere end frisk,« siger Janne Hansen.

Prognoserne for næste uge er endnu usikre, men noget tyder på, at kulden ikke vil opgive sit faste greb om Danmark uden kamp.

»Det tyder på at vi også får køligt vejr i næste uge, men dog ikke helt så koldt som det, vi oplever nu,« siger Janne Hansen.

/ritzau/