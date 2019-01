Myndighederne forbereder sig lige nu på den kraftige storm, som forventes at nå Danmark søndag aften og mandag.

Ifølge DMI vil en stormende kuling ramme den jyske vestkyst, og der kan forekomme forhøjet vandstand på Sjælland ved Isefjorden og Roskilde Fjord.

Søndag er beredskabsmyndighederne derfor i fuld gang med at forberede sig på den potentielle stormflod.

Indsatsleder ved Østsjællands Beredskab, Niels Rasmussen, forklarer, at der blandt andet er blevet lagt såkaldte 'water tubes' flere steder.

Også flere lokale var mødt op for at hjælpe med at anbringe mobile dæmninger i de udsatte områder i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord. Foto: Anders Nielsen/Byrd Vis mere Også flere lokale var mødt op for at hjælpe med at anbringe mobile dæmninger i de udsatte områder i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord. Foto: Anders Nielsen/Byrd

»Vi har sikret de lavtliggende områder ved Roskilde Fjord, blandt andet ved hjælp af water tubes, som er en form for mobile dæmninger. Den længste water tube dækker en strækning på 300 meter,« siger Niels Rasmussen.

Ifølge prognoserne forventes vandstanden at stige 110 til 145 centimer over det normale i området.

Til at hjælpe med at etablere dæmninger i de udsatte områder, har Østsjællands Beredskab blandt andet fået assistance af deres kollegaer fra Hovedstadens Beredskab.

Men også de lokale er meget engageret i det forebyggende arbejde, forklarer Niels Rasmussen.

#HBeredskab assisterer Østsjællands Beredskab med at sikre Jyllinge Nordmark imod vandet. Borgere og beredskabets frivillige arbejder godt sammen. En velfortjent hvilepause på en lokal terrasse. Tak for god kaffe og betjening

»De lokale, frivillige kræfter er en stor hjælp, når det kommer til at forberede storme som den, DMI nu varsler. I dag, søndag, har mellem 40-50 lokale hjulpet med arbejdet.«

Det er intet mindre end tredje gang på to uger, at området ved Roskildefjord er blevet sikret mod mulige oversvømmelser.

Niels Rasmussen fortæller derfor, at forberedelserne efterhånden er blevet til en rutine.

I en pressemeddelelse skriver Midt- og Vestsjællands Politi, at borgerne også selv bør gøre en indsats for at sikre sig mod stormfloden:

Det er desværre langt fra første gang, at området ved Jyllinge Nordmark er blevet oversvømmet ved en stormflod. På bare to uger er området blevet varslet oversvømmet hele tre gange. Dette billede er fra 2. januar i år, hvor området endnu en gang lå under vand. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Det er desværre langt fra første gang, at området ved Jyllinge Nordmark er blevet oversvømmet ved en stormflod. På bare to uger er området blevet varslet oversvømmet hele tre gange. Dette billede er fra 2. januar i år, hvor området endnu en gang lå under vand. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Borgere, der bor i udsatte områder, opfordres allerede nu til at forberede sig på den forhøjede vandstand og i fornødent omfang fjerne eller sikre ting, der kan risikere at lide skade ved en eventuel oversvømmelse.'

Vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Henriette Heinemann, forklarer, at politiet er meget opmærksomme på den mulige storm.

»Lige nu afventer vi situationen, men vi holder os løbende opdateret hos DMI,« siger Henriette Heinemann til B.T.

DMI skriver, at der også forventes kuling og kraftige vindstød i resten af landet, hvor det særligt vil blæse mandag.

DMI varsler stormende kuling med vindstød af stormstyrke på Vestkysten fra søndag aften kl. 19.00. Derfor en god ide at få styr på løse genstande. Vi følger udviklingen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 12, 2019

På Twitter skriver også Sydjyllands Politi, at de holder øje med stormen, og at man skal til at sikre løse genstande, inden vinden kommer.

På grund af den varslede storm har DSB også besluttet, at der fra omkring klokken 17 søndag aften til mandag middag vil køre færre tog på strækningen mellem Esbjerg og Fredericia.