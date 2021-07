Normalt tager mange danskere sydpå for at mærke sommervarmen. Men i øjeblikket er vejret faktisk bedre i Danmark end i for eksempel Frankrig, oplyser DMI.

Flere steder i landet er temperaturerne nået op på over 30 grader onsdag.

»Der er dårligt vejr nede over Europa. Det er mere stabilt her nu, og vi har højere temperaturer over Sverige og Danmark, end vi har i Sydtyskland og Frankrig«, siger Trine Pedersen, meterolog ved DMI.

Forskellen skyldes et kuldetryk, der snurrer rundt længere nede i Europa. Man skal ned til Italien for at mærke de varme himmelstrøg, og først om nogle dage vil temperaturerne igen stige i lande som Tyskland og Frankrig, oplyser Trine Pedersen.

Den ekstra gode nyhed er, at det varme sommervejr ser ud til at fortsætte i Danmark.

De høje temperaturer vil også varme os torsdag og fredag, hvor der dog kan komme nogle byer over Bornholm og Sjælland.

Fra lørdag falder temperaturerne en smule, men de vil stadig ligge på mellem 20 og 25 grader, oplyser DMI.

I det hele taget vil de kommende ti dage byde på dejligt sommervejr i Danmark.

- Som det ser ud lige nu, er der ikke dårligt vejr på vej. Temperaturerne vil svinge en lille smule, men det bliver ikke koldt, siger Trine Pedersen.