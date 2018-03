Hold ud.

Det har været en kold omgang den seneste uge, og det bliver heller ikke særligt forårsagtigt resten af marts måned, men når vi når hen til april, så venter der os et vejr, vi kan varme os på.

Det spår en langstidprognose fra The Weather Company, som gennem en årrække har slået sig op på at levere langtidsprognoser baseret på deres sofistikerede vejrmodeller.

Den sibiriske kulde har i denne uge ramt Danmark med en sådan kraft, at det har føltes som mere end 20 graders frost. Indtil engang i sidste uge var det status quo i forhold til det store lavtryk, der har en altafgørende effekt på temperaturerne over Danmark, og chefmeteorologen fra The Weather Company havde ikke stor tiltro til, at der var bedring på vej. Men så:

»Lige da vi næsten havde givet op i forhold til troen på et 'polar vortex split' (lavtryksområde tæt på Nordpolen, red.) eller et sammenbrud i stratosfæren, skete det endelig i sidste uge,« siger chefmeteorolog Dr. Todd Crawford.

Summa summarum er, at der et skifte på vej, og det har fået The Weather Company til at forudsige følgende for temperaturen her i Norden:

Marts: Koldere end normalt

April: Varmere end normalt

Maj: Varmere end normalt vestpå, koldere end normalt østpå

The Weather Company er heldigvis ikke alene med forudsigelsen om varmere måneder i april og maj. Den får støtte af det europæiske vejrcenter i Reading i England og den amerikanska vejrtjenste NAOO.

Herhjemme har DMI i sin seneste månedsprognose for vejret i Danmark også en forventning om, at det bliver koldt resten af marts måned. I april og maj siger deres prognoser, at det mest sandsynlige er normalt vejr for årstiden.