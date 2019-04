Solhungrende danskere kan glæde sig til de kommende sommermåneder. Meget tyder nemlig på, at vejret i gennemsnit bliver ’tørt, solrigt og pænt’, oplyser DMI i en ny langtidsprognose.

»Der er ikke nødvendigvis udsigt til en gentagelse af 2018’s vedvarende tørke og uendelig mange sommerdage, men meget tyder på, at sommeren kommer solrigt og relativt tørt fra start,« siger langtidsmeteorolog ved DMI, Mette Tilgaard Zhang.

I midten af maj skulle et højtryk dukke op i nærheden af Danmark og dermed give plads til det solrige vejr.

I de to første sommermåneder, juni og juli, er der ifølge meteorologens vurdering også ’god plads til solen’ samt muligheder for sommerdage med temperaturer over 25 grader.

Det bliver ikke lige så vedvarende varmt som i 2018, men der skulle være chance for varmt vejr over 25 grader, lover DMI.

Mette Tilgaard Zhang kan dog ikke love en skyfri himmel hele sommeren.

»Der vil selvfølgelig også være dage med flere skyer, regn og byger og ind imellem kan bygerne sagtens være kraftige,« siger hun.

Særligt bygerne kan give store regionale forskelle i mængden af nedbør, og derfor kan hverken tørke eller skybrud udelukkes.

Langtidsprognoser kan være forbundet med en vis portion usikkerhed, og man skal stadig huske på, at det ikke er sikkert, at prognosen holder 100 pct. stik.