Det har været en særdeles hård vinter for dem, der elsker at kælke, hungrer efter at bygge en snemand eller bare får smilet frem, når sneen daler ned fra himlen og lægger sig som et hvidt tæppe i horisonten.

Men håbet er ikke ude.

Sagen er nemlig den, at der i nat tikkede en ny langtidsprognose ind hos DMI, og den bød på markante ændringer.

Den hidtidige prognose for uge 6 havde nemlig ellers spået, at det forholdsvis milde januarvejr ville fortsætte ind i februar, og at vi skulle kigge langt efter minusgrader.

Nu kan DMI dog fortælle, at du sagtens kan begynde at gnide stearin på din kælk.

»Den seneste prognose, der kom i nat, antyder, at der den 3. februar kommer koldere luft ned fra nord, og at der derfor kommer en periode med koldt vejr, og det betyder med andre ord, at der sagtens kan komme lidt sne,« fortæller vagtchefen ved DMI, Martin Lindberg.

Helt konkret fortæller Martin Lindberg, at der omkring den 4. og 5. februar godt kunne lægge sig et hvidt snetæppe over det danske land.

Han understreger dog også, at sådan en langtidsprognose er usikker, og at det derfor langtfra er sikkert med engle i sneen og vaskere i skolegården næste uge.

Sneglade danskere har ellers indtil videre måttet sande, at vinteren har stået på regn, regn og så lidt mere regn

Og sådan vil det også fortsætte resten af ugen.

I alt forventer DMI, at der vil falde 35 mm regn over hele landet denne uge, og det vil fordele sig over nærmest alle dagene.

En gang imellem vil solen dog også vise sit skønne ansigt, understreger Martin Lindberg.