Byger, der går og kommer, det er som bekendt den danske sommer.

Og den gamle sangstrofte er et meget godt billede på, hvordan den anden uge af juli kommer til at spænde af rent vejrmæssigt.

»Vi får fronter, der kommer ind, og som så forsvinder igen, og så nye fronter, der kommer ind,« forklarer vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard.

Der er med andre ord langt til det flotte, stabile og solrige sommervejr, som vi lige fik en snert af i juni.

Vi får endnu en lun dag med temp. på 18-24 grader. Men luften er tung og fugtig. Det giver til morgen dis og lokal tåge. Her på billedet lav tåge over mark. I løbet af dagen kommer en regn- eller tordenbyger måske forbi Se https://t.co/UcfAkTbRGZ pic.twitter.com/Gz4uw7aAMq — DMI (@dmidk) July 4, 2021

»Men temperaturerne er jo deroppe af. Og vandtemperaturerne er også fine, så man kan stadig få en fantastik tur til stranden med en aftendukkert. Vi får mellem 20 til 24 grader, og det er da ikke helt tosset,« siger meteorologen.

Folk med hang til havefester og andre udendørs gøremål rådes dog til at tjekke vejrudsigterne i god tid.

Der kan nemlig sagtens komme byger indimellem.

Søndagen bliver også en god blanding af vådt og tørt – sol og skyer.

»Der er mulighed for både regn og byger, men mange steder vil de ikke få noget nedbør. Der vil også være en tendens til, at der vil være færre og færre byger i løbet af dagen,« siger Bolette Brødsgaard.

Hun vil ikke udelukke, at DMI i løbet af dagen udsender et egentligt varsel om skybrud.

I morgentimerne nøjes hun med at advare om, at nogle af de byger der kommer – især i det nordjyske go på Sjælland – kan være intense og kraftige.