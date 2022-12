Lyt til artiklen

Nordjylland og Nordvestjylland kan opleve noget sne juleaften, men ud over lokale snebyger siger meteorolog fra DMI Lars Henriksen, at den landsdækkende hvide jul er skudt i sænk for mange dage siden.

I videoen ovenfor løfter han sløret for, hvordan vejret bliver i de kommende juledage, og hvordan vejret bliver nytårsaften.