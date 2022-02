Du er denne tirsdag stået op til en morgen, der vejrmæssigt har delt landet i tre.

Så alt afhængigt af, hvor du er vågnet, vil du kunne se enten sol, sne eller regn.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen.

»Det begynder lidt tredelt her til morgen,« siger han og forklarer, at der fra morgenstund er skyer og byger over Bornholm.

Hvis du derimod har slået øjnene op på Sjælland og på Fyn, vil du måske kunne se lidt sol.

»Og så, når vi kommer over til det jyske, er der en front på vej ind over med det, der starter som lidt sne eller slud, men går over i regn,« siger meteorologen.

»Det er så småt begyndt at drysse lidt rundt omkring i det jyske, men vi skal nok lidt op ad formiddagen, før det kommer til Vestjylland.«

Fronten skal hen over hele landet, så alle kan forvente at få noget nedbør.

»Det vil hovedsageligt falde som regn, men der kan være noget slud og tøsne først.«

Det er dog ikke noget, der kommer til at kunne ligge særligt længe, da temperaturen kommer op mellem fire og syv graders varme:

»Det er kun lige i starten, at det kan være med noget hvidt, før det går over i regn,« forklarer Klaus Larsen.

Når fronten er kravlet forbi os, går der dog ikke længe, før vi i løbet af eftermiddagstimerne får besøg af en ny strømning fra vest, der gør, at det begynder at blæse noget op.

Samtidig kommer der en del byger, som der kan være hagl i.

»Vinden er i første omgang ikke så kraftig, men i løbet af dagen tiltager den og bliver jævn til hård fra vest,« siger Klaus Larsen.

Den rammer i det jyske først på eftermiddagen, før den bevæger sig mod øst over landet og når frem til Bornholm først på aftenen.

De mange fronter og strømninger sætter også deres præg på det vejr, man kan forvente i landets fire største byer:

Aalborg, Aarhus, København og Odense

Vejret begynder med lidt sol i København og måske også i Odense, mens det er mere skyet i Aalborg og Aarhus.

»I løbet af morgentimerne kommer der regn først til Aalborg og Aarhus, og måske kan det starte som slud eller tøsne, mens Odense ser ud til at ligge lidt mere i et varmeområde, så det hovedsageligt falder som regn. Det vil nok være minimalt, hvad der vil være af hvidt der,« siger Klaus Larsen og tilføjer:

»Vi skal et stykke ud på formiddagen, før det begynder at regne i København.«

Når vi så kommer hen over middag, kan det begynde at klare en smule op i Aalborg, Aarhus og Odense.

»Dog vil der så forholdsvist hurtigt efter følge byger, som kan være med hagl,« siger meteorologen.

I København skal man nok hen til en times tid eller to før solnedgang, før det begynder at klare op igen:

»Samtidig vil det så begynde at blæse op med en jævn til hård vind.«

Derudover gælder det fra morgenstunden om at være lidt ekstra opmærksom ude i trafikken – særligt i det nordligste og østligste egne.

Der er nemlig risiko for pletvis glatte veje.