Sig mig, hvad du forstår ved godt vejr, og jeg skal sige dig, hvor i landet du skal befinde dig denne tirsdag.

For som vagthavende meteorolog hos DMI, Hans Peter Wandler, udtrykker det:

»Det der med om det bliver godt vejr, det er et virkelig godt spørgsmål. Det kommer jo helt an på, hvad man er til.«

Og så kommer han alligevel med et bud:

»Hvis du gerne vil have lidt eller nogen sol og nogenlunde tørvejr, så vil jeg tror, at det bliver godt de fleste steder på Fyn og i Jylland, og måske også nogle steder på Sjælland.«

Og selvom temperaturer mellem 16 og 19 grader måske ikke er alverden – lokalt måske op til 20 – så kan dagen godt ende med at blive udmærket de fleste steder.

»Det bliver ikke prangende, men ganske fint,« siger Hans Peter Wandler om dagens og resten af ugens vejr, som han dog samtidig kalder for »ustadigt sensommervejr.«

»Vi ligger lidt i en todelt eller tredelt situation i dag,« siger han og forklarer, at et frontsystem over Polen sender en bræmme af skyer op over Bornholm i morgentimerne, og den giver regn til bornholmerne senere på dagen.

»Så der bliver ikke meget solskinsø over Bornholm i dag,« siger han.

Fronten vil også sende skyer til Sjælland og Lolland-Falster i løbet af dagen, hvor det så bliver mere gråt, men dog holder tørt.

Og hvis du drømmer om bragende septembervejr og indian summer, skal du nok tage dig en lur.

Der er i hvert fald ikke tegn i hverken prognoser, satellitbilleder eller vejrkort på, at vejret den kommende tid bliver andet end en vekslen mellem sol og byger krydret med beherskede temperaturer.

»Det ser ud til, at det ustadige vejr vender tilbage,« siger Hans Peter Wandler.