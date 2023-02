Lyt til artiklen

Sol eller skyer?

Ja, svaret på det spørgsmål afhænger helt af, hvor i landet, du befinder dig.

Lørdagens vejr bliver nemlig noget forskelligt i vest- og Østdanmark.

»Landet bliver delt i to i dag (lørdag, red.). Der kommer godt med sol i Jylland, måske med en enkelt snebyge hist og pist, mens det bliver mere skyet mod øst.«

Det forklarer vagthavende meteorolog, Mette Zhang, som tilføjer, at der også godt kan falde lette snebyger på Fyn, Sjælland og Bornholm.

Men uanset hvor i landet du er, skal du huske vanter, hue og måske også de lange underhyler.

Det bliver nemlig en kold dag for alle.

Også selvom temperaturerne – på papiret – ikke ser særlig skræmmende ud.

»Vi får lige et køligt indslag. Temperaturerne kommer til at ligge mellem let frost til tre graders varme, men det blæser pænt, så føles det noget koldere,« siger Mette Zhang.

Det betyder også, at vejtemperaturerne er under frysepunktet. Sammen med sneen betyder det, at der er risiko for stedvis sneglatte veje især i den østlige del af landet.

Jyderne kan som sagt se frem til en rigtig flot og solrig lørdag, og opklaringen her breder sig i løbet af dagen til resten af landet.

Bornholmerne skal dog ikke sætte næsen op efter at se solen lørdag, da opklaringen først når Solskinsøen efter solnedgang.

Også søndag ser ud til at blive flot og solrig.

»Søndagen fortsætter, hvor lørdagen slipper, og vi får meget nydeligt vejr. Der kan godt komme lidt skyer hist og pist, men ellers står den på nogen eller en del sol,« siger den vagthavende meteorolog.