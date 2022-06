Lyt til artiklen

Har du problemer med at sove i sommervarmen, er der godt nyt fra DMI:

Der er nemlig udsigt til et markant fald i temperaturerne de kommende dage.

Til gengæld er den seneste vejrudsigt ikke ubetinget positiv læsning for de mange tusinder, der allerede er draget til Roskilde med telt og soveposer.

Men lad os begynde med mandagens vejr, som ser enten varm eller våd ud – alt efter, hvor du befinder dig i landet.

»Det vil i høj grad opleves, som om landet bliver delt i to mandag,« lyder det fra vagthavende meteorolog på DMI, Bolette Brødsgaard.

Jyderne må nemlig nøjes med temperaturer mellem 15 til 20 grader, og en front over hovedlandet kommer til at give regn og tordenbyger.

I de østlige egne er der derimod lagt op til endnu en varm dag med op til 29 grader.

Dertil kommer et varsel fra DMI, som lyder på risiko for lokale skybrud.

I dag varmt vejr mod øst, og koldt mod vest. En front over Jylland holder temperaturen nede på 15-20 grader. I fronten regn og tordenbyger, som senere spreder sig til resten af landet. pic.twitter.com/mYTUb3UwaN — DMI (@dmidk) June 27, 2022

»Det regner allerede i Jylland nu, mens solen skinner på Sjælland. Fronten bevæger sig stille og roligt østpå i løbet af dagen,« siger Bolette Brødsgaard.

Det betyder, at store dele af Jylland – med undtagelse af den nordøstlige del – kan forvente nedbør frem til klokken 17.

Det er også her, risikoen for skybrud er størst.

Bolette Brødsgaard understreger dog, at der for resten af landet er en risikomelding om skybrud fra og med klokken 14.

»Det ser noget vådt ud i aften og i nat,« konkluderer meteorologen.

Tirsdag og onsdag falder temperaturerne lidt, men det tegner dog til at bliver pæne sommerdage uden særlig meget nedbør.

»Vi får ikke så høje temperaturer, men der er gode muligheder for sol og stille vejr.«

Senere på ugen, når Tour-starten nærmer sig, er vejret mere ustadigt ud, men Bolette Brødsgaard tilføjer, at det i vejrmæssig forstand stadig er så langt ud i fremtiden, at det er for tidligt at sige noget præcist om:

»Vi undgår ikke regn og byger, men hvor og hvornår de falder, er meget svært at sige.«