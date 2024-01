Noget, der ligner et vejrskifte med mildere temperaturer er på vej, men glæd dig ikke for tidligt.

For de fleste af os bliver tirsdagen endnu en dag i Kong Vinters dybfryser.

DMI melder ellers om, at noget lunere temperaturer er på vej vestfra.

Ovenstående satellitfoto fra den nationale vejrtjeneste viser da også, at landet bliver delt i to.

Vil du have glæde af plusgraderne, er chancerne størst, hvis du opholder dig i Vest- eller Nordjylland.

»Lidt mildere luft begynder at sive ind over landet fra vest og nordvest,« skriver vagthavende meteorolog Mette Wagner i sin daglige kommentar.

Hun forklarer, at dagtemperaturen derfor længst mod vest »sniger sig op på et par graders varme,« mens resten af landet fortsat får dagtemperaturer lige omkring eller lidt under frysepunktet.

Generelt kommer temperaturerne til at ligge mellem fem graders frost og op til omkring frysepunktet.

Ved Vestkysten kommer temperaturerne dog helt op på fire graders varme.

Ellers bliver det en udpræget tørvejrsdag og i perioder med lidt eller nogen sol.

I morgen- og formiddagstimerne kan der rundt omkring danne sig dis, tåge eller rimtåge.

Vinden bliver svag til let fra skiftende retninger.

Kun bornholmerne må døje med let til frisk vind fra nordvest.

Natten til onsdag bliver endnu en kold omgang, hvor vi flere steder kan forvente ned til ni minusgrader.