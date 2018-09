Hvis du denne morgen kigger op mod himlen over Jylland, kommer du til at se et ganske andet syn, end hvis du kiggede op mod himlen over Sjælland.

Landet er nemlig i øjeblikket delt i to rent vejrmæssigt. Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Janne Hansen.

»I den vestlige del af landet vil der være byger, hvor der lokalt kan være lidt torden her til formiddag. Hen over middag begynder der at blive færre byger i den vestlige del af landet, og der begynder også at være mulighed for at få nogen sol,« forklarer hun og fortsætter:

»I den østlige del af landet er der tørvejr, og det vil være tørt det meste af dagen. Der vil også være nogen eller en del sol. Så det er derfor, landet ligesom er delt i to.«

Landet er delt i to - og det fortsætter: i den vestlige del lidt og mange byger , i formiddag lokalt med . I den østlige del nogen og næsten ingen byger . Følg bygerne her: https://t.co/3m0iI8vn1V pic.twitter.com/uqnvsVMViL — DMI (@dmidk) September 9, 2018

Kigger hun længere frem i prognoserne, ser byger og lidt solskin også ud til at præge de kommende dage.

»Det er faktisk lidt af den samme kop te, vi så at sige kommer til at få,« siger hun.

Det skyldes, at vi i øjeblikket ligger i en vestlig strømning med fronter og stabil luft, der skal passere landet. Det gør, at vi de kommende dage både vil have lidt byger og lidt solskin, mens temperaturen i begyndelsen af ugen vil lægge sig mellem 18 til 20 grader. Den falder dog lidt i løbet af ugen og ender på 15 til 18 grader.

»Det er meget klassisk efterårsvejr med de her vestlige strømninger med byger og lidt sol, men det er stadig i den lune ende, når man tænker på, at det er efterår,« forklarer Janne Hansen.