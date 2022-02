Svenskerne kommer! Eller rettere sagt: Noget af det svenske vejr kigger forbi.

Onsdag rammer den svenske kulde nemlig dele af Danmark og får temperaturerne til at falde til noget, der minder om vinter i den nordlige del af landet.

»Det er lidt spektakulært. Kold luft fra Sverige infiltrerer Vendsyssel, Nordsjælland og Bornholm, så temperaturerne falder til lige over frysepunktet.«

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen, onsdag morgen, hvor der er udsigt til store regionale forskelle i vejrudsigten.

»Det bliver noget opdelt med byger i luften i Vendsyssel, i Nordsjælland og på Bornholm. Bygerne bliver mest som regn, men måske også som slud og tøsne,« siger han.

Andre steder i landet er der mulighed for »lidt eller nogen sol« med spredte byger.

De højeste temperaturer bliver omkring seks grader, og så bliver det også stadig ret blæsende.

Frank Nielsen gør også opmærksom på, at der lokalt kan være risiko for glatte veje.

De regionale forskelle slår også igennem på udsigten for de fire størst byer.

København

I hovedstaden er der lagt op til en skyet dag med sludbyger.

Den svenske kulde, der rammer Nordsjælland, får københavnerne også en snert af, fortæller Frank Nielsen, for i løbet af dagen falder temperaturerne til omkring to til tre grader, og vinden bliver let til frisk.

Odense

Odenseanerne får derimod en pæn dag med sol.

Her vil temperaturerne ligge på omkring fem grader, og vinden bliver frisk til hård fra nordvest med kraftige vindstød. Vinden aftager dog i løbet af aftenen.

Aarhus

»I Aarhus kan der også komme enkelte byger, men også sol i perioder,« garanterer Frank Nielsen.

Temperaturerne kommer til at ligge omkring de fire til fem grader, og vinden bliver frisk fra nordvest.

Aalborg

Fra morgenstunden regner det i Aalborg, og det bliver startskuddet på en grå, våd og kølig dag i det nordjyske.

Frank Nielsen understreger dog, at der er udsigt til sol omkring middagstid.

Kigger vi lidt frem mod de kommende dage, er der hverken udsigt til storm, sne eller vintersol fra morgen til aften.

Meteorologen fortæller, at vejret de kommende dage bliver noget omskifteligt, når det ene frontsystem afløser det andet.

»Det bliver hverken varmt eller særlig koldt,« siger Frank Nielsen.