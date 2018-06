Et særligt fænomen udspillede sig søndag omkring solen. Hvad var det lige?

B.T. har i dagens løb fået flere henvendelser, hvor danskere undrede sig over en stor ring, der lå rundt om solen. Derfor kontaktede B.T vejrtjenesten DMI for at finde ud af, hvad det er for en ring.

Og svaret er en halo. Fænomenet er faktisk ganske almindeligt, kunne vagtchefen hos DMI fortælle - også selv om det kan være et flot syn.

»Haloen bliver dannet, når der er højtliggende, kolde skyer, som består af iskrystaller. Solens stråler går så ind og bryder de her iskrystaller, og så opstår ringen. Det kan også opstå omkring månen,« fortæller vagthavende hos DMI, Thor Hartz.

Ordet ’halo’ stammer fra græsk og betyder cirkel.

Iskrystallerne i de højtliggende skyer er sekskantede med lige store sider. Når lyset afbøjes i iskrystallen dannes en cirkel på enten 22 eller 46 grader rundt om solen. De mest almindelige haloer er 22 grader.

I nogle tilfælde dannes der faktisk to ’sole’ på himlen under en halo. De dannes, når lyset skinner gennem meget flade udgaver af iskrystallerne.