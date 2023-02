Lyt til artiklen

Adskillige temperaturrekorder risikerer at blive slået i USA og Canada på grund af den ekstrem kolde luft, der strømmer ned fra Arktis.

Alene i USA forventes 82 millioner mennesker at blive udsat for temperaturer på -17 grader celsius eller lavere, skriver BBC News.

I Portland i delstaten Maine i det nordøstlige USA forventer man, at med vindfaktoren vil temperaturen føles som -41 grader celsius.

I dele af Canada forventer man temperaturer på mellem -38 og -50 grader celsius.

I den amerikanske storby Boston forsøger frivillige at hjælpe hjemløse mod kilden ved at hænge gratis huer og halstørklæder op på et hegn. På billedet ses den hjemløse Jose Perez. Bystyret har også lovet, at ingen hjemløse vil blive afvist ved herberger i denne weekend. Foto: BRIAN SNYDER/REuters/Scanpix Vis mere I den amerikanske storby Boston forsøger frivillige at hjælpe hjemløse mod kilden ved at hænge gratis huer og halstørklæder op på et hegn. På billedet ses den hjemløse Jose Perez. Bystyret har også lovet, at ingen hjemløse vil blive afvist ved herberger i denne weekend. Foto: BRIAN SNYDER/REuters/Scanpix

National Weather Service (NWS), der er USAs svar på Meteorologisk Institut, har advaret om, at bare 10 minutter ude i vintervejret kan føre til frostbid. Men i Boston er lægerne endnu mere forsigtige.

Her advarer Ali Raja, der er læge på Massachusetts General Hospital, at bare fem-ti minutter i det ekstreme vejr er nok til, at man kan få frostskader.

»Så hvis du skal ud, så sørg for at have mange lag tøj på, og dæk alt hud, hvis det er muligt,« siger han til det lokale medie nbcboston.

Både læger og myndigheder råder alle til at blive inde. Adskillige skole i byen holdt da også lukket fredag.

I millionbyen New York kommer temperaturen ned på 13-17 minusgrader lørdag ifølge meteorologerne.

Også det sydlige USA plages af vintervejret. 11 mennesker meldes dræbt i denne uge på grund af det kolde vejr. Flest af dødsfaldene – otte styk – er fra Texas, hvor der har været adskillige trafikulykker på grund af glat føre. To er døde i Oklahoma, og et dødsfald er rapporteret fra Arkansas.