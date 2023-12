Efter en iskold afslutning på november har julemåneden på det seneste vist sig fra sin mere lune side.

Men nu slår vejret om igen.

»Kølig luft kommer i dag og de næste par dage ned over os fra nordøst og øst,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Samtidig bliver det skyet, så det ligner jo til forveksling det vejr, vi havde sidst i november og først i december, hvor store dele af landet fik en hel del sne.

Sådan bliver det imidlertid ikke i denne omgang.

»Nedbør kommer der ikke meget af i de kommende dage, så ingen mulighed for snemænd,« skriver Bolette Brødsgaard.

Selvom temperaturen tager et dyk, kommer Danmark heller ikke i dybfryseren, som for to ugers tid siden, hvor der flere steder blev målt tocifrede minusgrader.

»Temperaturen kommer i dagtimerne til at ligge tæt på frysepunktet og med frostvejr om natten. Hård frost slipper vi nok for, da de mange skyer vil holde på jordens varme,« lyder det fra Bolette Brødsgaard.

Idet luften er tør, slipper vi for dis og tåge, så de kommende dage vil opleves som lysere end weekenden.

Én ting fører de køligere temperaturer dog med sig: Risiko for stedvise isglatte veje.