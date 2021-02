Find et uldtæppe og en varm kop kakao, inden du læser de næste linjer.

Der er nemlig en vis risiko for, at du får gåsehud bare ved tanken om den kulde, der rammer os de kommende dage.

Vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Trine Pedersen, siger det da også meget klart:

»Det vil føles rigeligt koldt.«

For ikke nok med, at dagstemperaturerne de næste tre dage knap nok når over frysepunktet: Vi får også en let til frisk vind fra øst, som gradvis tager til i løbet af weekenden, og som får det til at føles endnu koldere.

»Det vil føles mere og mere koldt. Det bliver en bister weekend,« forudser Trine Pedersen.

Først skal vi dog have en fredag, som – selvom den også bliver kold – måske giver et kig til solen. Særligt i det nordjyske, forklarer hun.

Til gengæld er der ikke udsigt til de store mængder sne.

»Sneen bliver sat lidt på pause de fleste steder. Der bliver dog dannet nogle snebyger over Østersøen, som muligvis sætter kursen mod Møn og den sydlige del af Sjælland,« siger meteorologen og understreger, at det er svært at sige, præcis hvor de rammer.

Bygerne dør dog ud, når de kommer længere ind over Sjælland.

»Ellers får vi en skønsom blanding af sol og skyer – og måske et lille smule snedrys, men det er ikke noget, der rigtig bliver til noget,« siger Trine Pedersen.

Fredagens vejr fortsætter lørdag, men det bliver mere blæsende, og derfor vil det også føles koldere.

Søndag er det derimod slut med chancerne for vintersol. Det bliver skyet, og vinden tager til.

Så alt i alt har vi udsigt til en kold og blæsende weekend, forklarer Trine Pedersen.