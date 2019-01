Går du allerede og længes efter forår og varmere temperaturer? Så er der dårlige nyheder.

Der er nemlig kulde, sne og slud på vej mod Danmark.

»Prognoserne viser, at det bliver koldere vejr fra på torsdag,« siger vagthavende ved DMI Steen Rasmussen til B.T.

»Der kan komme slud- og snebyger allerede natten til torsdag. Det klarer op hen mod torsdag aften, men som vejret bliver tørt og klart, bliver det kun koldere.«

Steen Rasmussen oplyser, at det fra og med torsdag bliver mellem en og fire grader i dagtimerne, mens vi får nattefrost.

I næste uge bliver der dog for alvor anledning til at finde det varme overtøj frem.

»Næste uge vil temperaturerne stadig være relativt lave. Oveni får vi kraftigere vinde, hvilket betyder, at det ville kunne føles som helt ned mod ti graders frost,« siger Steen Rasmussen.

Hvor længe kulden bliver hængende over Danmark, kan DMI ikke oplyse med sikkerhed, men tror man deres langtidsprognose, kan man godt forberede sig til temperaturer omkring frysepunktet resten af måneden.

Gode råd mod kulden Herunder kan du få nogle af læge og foredragsholder Jerk W. Langers råd til at beskytte dig mod kulden. - Klæd dig ordentlig på. Kig ikke kun på temperaturen, men også på vinden, da den såkaldte windchill-faktor forværrer kulden betydeligt. - Er du ældre eller hjertesyg, så køb fødevarer ind til et lager, så du ikke behøver gå udenfor i meget koldt vejr. Eller bestil over internettet til levering. - Forkert beklædning er en indlysende risiko. Med alderen kan temperaturfornemmelsen svækkes, så man tager for lidt tøj på. - Blæst, især modvind, gør kulden meget værre. - Vådt tøj trækker masser af varme ud af kroppen. Skift straks, hvis du bliver våd eller træner udendørs. - Drik rigelig med vand, så du ikke tørster udenfor i kulden. Væskemangel gør det sværere at holde gang i kredsløbet. Mange ældre har en svækket tørstsans og drikker for lidt vand. - Klæd dig ekstra varmt på, når du drikker alkohol, eller bliv indenfor, hvis du har drukket meget. - Beskyt huden med en federe creme end normalt, så den ikke tørrer ud.

'I uge 5 ventes vi overvejende at befinde os i ”dybfryseren” med temperaturer omkring- eller lidt under frysepunktet samt udbredt nattefrost,' skriver de i langtidsprognosen.

Lokalt vil temperaturerne nå helt ned omkring 10 minusgrader.

Sidste uge af februar bliver prognoserne tiltagende usikre, men umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at vinteren slipper sit tag i Danmark.

'Vi må indstille os på stort set samme, vinterlige forhold som beskrevet i uge 5 med nogenlunde uændrede temperaturer.'