Koldt. Blæsende. Og hvidt.

Sådan ser onsdagens vejr ud, hvis vi skal beskrive det med tre ord.

Der er nemlig flere sne- og sludbyger på vej til store dele af landet, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Thor Hartz.

»Der kan godt komme en god sjat i løbet af dagen, men der kommer store variationer fra sted til sted,« siger han og tilføjer:

»Nogle steder kan der falde mellem fem til otte centimeter, mens andre slet ikke vil få noget.«

I morgentimerne er det især de sydlige dele af landet, der får spredte sne- og slud byger, men i løbet af eftermiddagen kommer der nye byger ude fra Nordsøen, som driver ind over Jylland.

Ved Vestkysten vil bygerne fortrinsvis være med slud, mens det længere inde i landet vil falde som sne.

Og det betyder – naturligvis også – at vejene er glatte mange steder.

Pas på i trafikken onsdag morgen. Det er nemlig rigtig glat mange steder.

Faktisk er det stort set kun bornholmerne, der går helt fri for sne onsdag.

Her er der derimod udsigt til en 'pæn vinterdag med nogen sol og tørvejr.'

Temperaturmæsssigt får vi det faktisk ikke helt så koldt onsdag, som vi har haft de seneste dage, forsikrer Thor Hartz. Det lidt mere blæsende vejr betyder dog, at det vil føles en del koldere, end det er.

»I dag (onsdag, red.) er det lidt lunere. Her fra morgenstunden ligger temperaturerne lige omkring frysepunktet, og i løbet af dagen kommer vi til at ligge mellem to graders frost til tre graders varme. Men en let til frisk vind fra sydvest gør, at det vil føles noget køligere,« siger den vagthavende meteorolog.

Også hovedstadsområdet kan forvente sne i dagtimerne, og her kan der ifølge Thor Hartz være risiko for, at eftermiddagsmyldretiden bliver generet af vejret.

Og det er slet ikke slut med sne.

DMI lover nemlig, at der er 'en ny omgang' på vej onsdag aften og natten til torsdag.

»Når vi kommer frem til weekenden, ser det ud til, at der nogle steder vil være faldet yderligere 10 til 15 centimeter sne,« lyder det fra Thor Hartz.