Selvom det bliver kaldt en 'historisk' vejrdag med storm, sne og regn, hvor flere beredskaber opfordrer borgere til at blive inde døre, bliver ægteparret Black alligevel nødt til at bevæge sig udenfor.

Dorte Black og hendes mand skal krydse bro og hav i uvejret for at nå frem til hendes svoger, der ligger dødeligt syg.

»Han ligger på det sidste. Så det er et spørgsmål om at nå frem. Jeg er skide bange, men vi bliver nødt til det,« siger Dorte Black til B.T. onsdag morgen, da bilen er pakket og uvejret ankommet.

Ægteparret skal køre fra Munkebo på Fyn og omkring 500 kilometer til Nordenham i Tyskland.

De har ikke lyst til at bevæge sig ud i vejret, men de skal frem for at kunne sige deres farvel.

Rejsen til den nordtyske by tager omtrent seks timer.

»Det er rigtig ubehageligt i den her skrækkelige storm. Jeg har det skidt,« uddyber hun.

For Dorte Black er bestemt ikke tryg ved at skulle bevæge sig ud i dette vejr. Hun kan ikke lade være med at tænke på væltede træer og lastbiler, der taber ting.

Hendes mand forsøger derimod at bevare roen på turen, men det hjælper ikke på stemningen.

»Vi kører i en møghamrende trist stemning. Det er så trist,« lyder det fra Dorte.

Ægteparret håber på at nå frem i ét stykke og i tide.

Det voldsomme vejr fortsætter resten af onsdag, mens det rykker mod syd.

DMI har udsendt varsler om både snestorm og kraftig regn i flere dele af landet.

