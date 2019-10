Svostrup Kro ligger flot ned til Gudenåen nordøst for Silkeborg. Men netop i disse dage giver kroens beliggenhed udfordringer.

Store udfordringer.

Efter flere uger med megen nedbør er Gudenåen gået over sine bredder, og nu er Svostrup Kro simpelthen ved at drukne i vand.

»Jeg må sige, jeg bliver skræmt over det, jeg ser,« siger den ene af kroens ejere, Kathrine Leth, til TV 2 Østjylland.

Kroens have og kælder står under vand. Så når flaget skal hejses foregår det i gummistøvler - med vand til midt op på støvleskaftet.

Kun en ihærdig indsats holder vandmasserne væk fra selve kroen.

»Vi har gang i tre vandpumper, som pumper 800 liter op af vores vinkælder i minuttet. Ellers ville den blive oversvømmet,« siger kroejer Dragan Sljivic til B.T.

Da TV 2 Østjylland var på besøg fredag aften, demonstrerede Dragan Sljivic, hvor voldsomme kræfter kroens ejere er oppe imod.

I et kort øjeblik slukkede han to af de tre pumper, som ellers nonstop pumper vand op fra kælderen.

Det var nok til at vandstanden steg med hele 10 centimeter.

Kroejerne har hævet haven med en meter og lavet en sø i et forsøg på at sikre sig mod oversvømmelser, når Gudenåen går over sine bredder.

Men det har ikke været tilstrækkeligt. Lige nu er vandet kun seks meter fra selve kroen. Når det helt op til bygningen, kan det få alvorlige konsekvenser.

»Jeg er bange for, at vandet kan skade vores flere hundrede år gamle og historiske murværk,« siger Dragan Sljivic.

Kroejerne har to pumper og en generator i baghånden, hvis situationen forværres yderligere, men Dragan Sljivic frygter for fremtiden.

»Hvis vejret bliver mere ekstremt, skal der gøres noget ved å-systemet, så Gudenåen kan komme af med vandet, uden at dem, der bor ned til den, risikerer oversvømmelser,« siger Dragan Sljivic, som efterlyser handling fra politikerne.

I Silkeborg Kommune er man bevidst om udfordringerne med oversvømmelser ved Gudenåen. Kommunen oplyser til TV 2 Østjylland, at der arbejdes på at lave et varslingssystem, så beboerne får bedre tid til at sikre sig, når vandstanden stiger.