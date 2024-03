Inden for et par timer rammer et stort regnvejr Jylland og Fyn – og det kan ende i lokale skybrud.

Det har DMI meldt ud i løbet af lørdagen.

Skybruddene kan ramme i perioden mellem lørdag aften klokken 20 og søndag klokken 09. Og i tilfælde af skybrud er der flere faktorer, man skal være opmærksom på, oplyser DMI.

Ikke mindst i trafikken.

'Sigtbarheden nedsættes markant, fordi dråberne falder meget tæt. Du kan få svært ved at orientere dig, og det kan for eksempel være svært at se ud af forruden på en bil,' oplyser DMI generelt til bilister forud for et skybrud.

Desuden kan det selvsagt også ende i oversvømmede vejbaner, hvorfor det anbefales at køre forsigtigt og efter forholdene.

Søndag kan vejene endda ende med at blive særligt tætpakkede grundet påsken, hvorfor skybrud formentlig ikke vil gøre situationen bedre.

Er du ikke ude at køre, er der også flere ting at tjekke op på ved hjemmefronten, skriver DMI.

Blandt andet at afløbsriste, tagrender og tagnedløb nær ens bolig ikke er tilstoppede.

Du kan læse alle anbefalinger fra DMI i forbindelse med skybrud HER.

Hvis der bliver registreret skybrud de kommende timer, vil det samtidig være usædvanligt tidligt på året, har vagtchef Pernille Hansen sagt til Ritzau.

»Skybrudssæsonen begynder normalt først til maj. Så hvis vi ender med skybrud, vil det være højst usædvanligt.«