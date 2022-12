Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Risiko for kraftige snebyger, der lokalt måske kan give over 15 centimeter sne på seks timer'.

Sådan lyder en varsling udsendt af DMI, der derfor opfordrer bilister til at være ekstra opmærksom i trafikken.

»Der kommer snebyger i Nord- og Østjylland i nat. Og sidst på natten og i morgen breder det sig til Storebæltsområdet og Vest- og Nordsjælland,« fortæller DMI's vagthavende meteorolog.

Og ifølge instituttets varsling kan den kraftige sne medføre hurtig lukning af udsatte veje på grund af fygning, dannelse af snedriver og nedsat sigtbarhed.

Har du fået skiftet til vinterdæk?

Jordtemperaturen er dog relativt lun, omkring fem grader, så derfor er det usikkert hvor meget sneen vil lægge sig.

»Meget sne vil smelte og blive til sjap, hvilket kan give trafikale problemer. Dog vil det nok mere være et generende element i trafikken, end det vil gå det til at bryde sammen,« siger meteorologen og pointerer:

»Eller det kommer an på, hvor mange der har fået skiftet til vinterdæk. Hvis man ikke har det, så hermed en opfordring til at få skiftet i dag, hvis man kan nå det.«

Vejrskiftet skyldes, at et lavtrykstrug med dyb koldluft fra tirsdag aften vil bevæge sig ned over Danmark fra nord.

Og som nedenstående tweet fra DMI viser, så er det imidlertid ikke hele landet, som bliver indhyllet i hvidt.

DMI risiko for kraftigt snefald : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/TTwZKV5Kj2 — DMI (@dmidk) December 6, 2022

De fleste steder ser det ifølge DMI's prognoser ud til, at der vil komme mellem to og otte centimeter sne, men lokalt kan der komme betydeligt mere.