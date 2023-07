Et voldsomt regnvejr er i færd med at bevæge sig hen over Danmark.

»Der er rigtigt meget regn i det,« konstaterer vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Wagner.

I nat har Jylland haft fornøjelsen, og tidligt onsdag morgen er koldfronten på vej over Fyn og Sjælland mod nordøst. Den har intensiveret sig »med rimelig meget kraft« i løbet af natten.

Her ses et radarbillede fra kl. 5.30-tiden, der illustrerer den øjeblikkelig situation:

De røde firkanter fortæller, hvor der er registreret tordnet. Så der har været en del. Foto: DMI Vis mere De røde firkanter fortæller, hvor der er registreret tordnet. Så der har været en del. Foto: DMI

Og der er ikke bare tale om en våd omgang.

Der er også vejr til øregangene, for med regnen er også en udbredt mængde af torden. Det har der også været mange steder i nat.

»Men tordenaktiviteten er en lille smule aftagende på nuværende tidspunkt. Der er dog også steder, det intensiveres stadigvæk,« siger Mette Wagner fra DMI.

Herfra har man samtidig varslet om kraftig regn og lokale skybrud på Fyn og Sjælland, hvor fronten endnu ikke har været på besøg:

Kraftig regn er defineret ved, at der falder mere end 24 millimeter på seks timer.

Skybrud er defineret ved, at der falder mere end 15 millimeter på 30 minutter.

Når fronten har passeret er det dog ikke slut med det efterårsagtige vejr.

I halen kan der også stadig opstå spredte byger, der også kan være med torden – og eksempelvis har Billund haft tåge onsdag morgen.

»Spørgsmålet er så, hvor meget der kommer efterfølgende. Det er stadig lidt spændende,« siger meteorolog Mette Wagner.

Indtil videre er der registreret mest regn Vestsjælland. Her er der faldet 14 millimeter på en halv time. Det vil sige næsten skybrud.

Hos DMI forventer man, at det klarer op i løbet af formiddagen. Ved frokosttid vil det altså være forbi på Sjælland.

»Men det er ikke fordi, at vi rigtigt får solen igennem i dag. Der vil komme perioder, hvor det er forholdsvist tørt, men der kan stadig komme byger,« siger Mette Wagner fra DMI:

»Måske kan der komme et lille hul i skyerne hist og pist. Og sidst på eftermiddagen kan der stedvist godt komme nogen sol.«

Onsdagens temperaturer vil ligge mellem 17 og 22 grader, den høje ende af skalaen rammes på Sjælland.