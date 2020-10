'Medvind på cykelstierne' lød Jacob Haugaards vittige valgløfte for år tilbage, og det går i den grad i opfyldelse torsdag morgen.

Eller også får du det stik modsatte: Stiv modvind.

Du er nemlig stået op til en meget blæsende torsdag morgen.

I hvert fald, hvis du bor i den sydvestlige og nordøstlige del af landet.

Et kraftigt lavtryk der kl 04 lå ved Gøteborg fjerner sig hurtigt mod øst. Den kraftige vind i de sydøstlige egne aftager i løbet af morgenen - på Bornholm i formiddag.

Et kraftigt blæsevejr ramte Danmark natten til torsdag, og i de tidlige morgentimer suser det stadig godt om ørerne på cyklister, fodgængere og andre, der bevæger sig uden for.

Torsdag morgen er der da også restriktioner på flere broer rundt omkring i landet.

Det gælder for Øresundsbroen, hvor Vejdirektoratet fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer.

Også på Vejlefjordbroen og Svendborgsundbroen advarer Vejdirektoratet om kraftig vind i de tidlige morgentimer. Tidligere var der også kraftig vind på Storebæltsbroen, men den er nu aftaget så meget, at advarslen er ophævet.

Øresundsbroen fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer pga. kraftig vind. Restriktionen forventes ophævet omkring kl. 09:00. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet Trafikinfo (@VDTrafikinfo) October 22, 2020

Vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen forklarer, at nattens blæsevejr skyldes et lavtryk, der bevæger sig hurtigt ind over landet.

»Det er et pænt efterårslavtryk, som trækker et spor af kraftig vind med sig i den sydvestlige og nordøstlige del af landet. Her til morgen blæser det mest på det sydøstlige Sjælland, og der går lige et stykke tid, så kommer Bornholm også med,« forklarer han.

Han tilføjer, at mens det på et tidspunkt var nærmest vindstille i den nordlige del af Jylland, blæste det kraftigt mod syd.

»Der gik lige som en linje fra Esbjerg og op til Horsens og over Kattegat og Anholt og syd for den, hvor det blæste kraftigst, og så også i den østlige del af landet,« siger Frank Nielsen og tilføjer, at der på Als kom de kraftigste vindstød, som var vindstød af storm.

Billede af nattens spor af vindstød - mange steder i de sydlige og østlige egne har haft vindstød til stormende kuling. Store forskelle - kl. 2 i nat var det vindstille i Ålborg samtidig med de sydlige egne vindstød af stormende kuling pic.twitter.com/Isr1ayI8iz — DMI (@dmidk) October 22, 2020

Ellers har der mest været tale om vindstød af stormende kuling.

»Grunden til, at vi ikke har sendt et varsel ud, er, at middelvinden ikke har været høj nok. Langt de fleste steder har der kun været en stiv til hård kuling og vindstød op til stormende kuling, og det er forholdsvis normalt for årstiden,« forklarer han.

»Heldigvis ramte lavtrykket, mens de fleste lå hjemme i deres seng,« tilføjer han.

Vinden aftager i morgentimerne, men i løbet af dagen begynder det at blæse igen.

Ellers byder torsdagen på typisk oktobervejr med sol og byger.