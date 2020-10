Kalenderen siger oktober, og vejret onsdag kommer til at passe perfekt til årstiden.

Med andre ord: Vi får endnu en grå dag, som også bliver temmelig våd.

Natten til torsdag bliver det tilmed så blæsende, at den vagthavende meteorolog hos DMI opfordrer til, at dem der kan, bliver hjemme i deres seng.

For onsdagens vejrmæssige overskrifter fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) byder på masser af skyer, regn i eftermiddagstimerne og en blæsende nat.

»Hovedtemaet for onsdag er skyer, og så får vi et regnvejr ind over landet i løbet af dagen. Det er ikke en syndflod, men det kommer nok til at give nogle millimeter,« fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen.

Før regnen kommer, vil det være diset mange steder, men regnvejret begynder i Sønderjylland først på dagen, forklarer han.

DMI forudser, at regnen når Nordjylland ud på eftermiddagen og København lidt over middag.

I aften og nattetimerne blæser det op, og det bliver også noget, vi kan mærke.

Der er et lavtryk på vej op over landet, og vi får dis, skyer og i løbet af dagen udbredt regn . Lavtrykket giver også en blæsende nat med frisk vind til kuling fra sydvest og vindstød til hård eller stormende kuling og byger , men ud på natten aftager vinden. pic.twitter.com/bagQDfSt1h — DMI (@dmidk) October 21, 2020

»I aften og i nat blæser det kraftigt op. Først får vi frisk vind til kuling fra sydvest og vest, stedvis med vindstød op til hård eller stormende kuling,« siger Erik Hansen.

Selvom han understreger, at han som meteorolog ikke tager stilling til, hvorvidt broer skal lukkes, og færger aflyses, vil han dog ikke udelukke, at blæsten kan give problemer i løbet af natten.

»Det er ikke utænkeligt, at der kommer restriktioner rundt omkring,« siger han.

Og på spørgsmålet om, hvorvidt det bliver sådan en nat, hvor det er bedst bare at ligge hjemme i sin seng og sove fra det hele, lyder hans svar:

»Ja, det vil jeg kraftig opfordre til, at man gør.«

Blæsten aftager i løbet af natten, og torsdag morgen er det sandsynligvis kun i Nordjylland og omkring Bornholm, at det blæser.

Så herfra er der kun tilbage at sige: Hold på hat og briller derude.