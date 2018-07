Efter en lang, varm og tør sommer bliver landet tirsdag og natten til onsdag ramt af kraftige lokale byger flere steder, og især Bornholm ser ud til at få en ordentlig portion nedbør.

»De næste 24 timer på Bornolm kan der falde 10-15 mm, og så er der de helt lokale byger, især vest for Storebælt, som blot kan være på et par kilometer på hver led, men som kan være kraftige,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Frank Nielsen.

Han understreger dog, at det varme vejr også sagtens kan få den konsekvens, at de formodede regnbyger fordamper, inden de når at falde.

De meget høje temperaturer på 25-30 grader fortsætter tirsdag, og det betyder, at der flere steder vest for Storebælt kan dannes såkaldte varmebyger.

»Der er en masse sol vest for Storebælt, og måske 25-30 grader. Det betyder, der kan dannes lokale varmebyger, som ofte kommer, når det bliver varmt nok. Vi skal op omkring de 30 grader,« forklarer Frank Nielsen og tilføjer:

»Regnen vil især falde omkring Vendsyssel, Himmerland, ned gennem Østjylland og centralt på Fyn. Og de lokale sommerbyger kan give mere regn, end man lige tror,« siger Frank Nielsen, som dog også fortæller, at bygerne kan være af kort varighed.

Selvom der sandsynligvis kommer regn til Bornholm og lokale byger, så skal vi dog ikke forvente det helt store regnvejr over Danmark lige foreløbig.

»Det ser ikke ud til, at der kommer regn i noget tid fremadrettet. Det skal åbenbart foregå udenom os. Skandinavien har generelt ikke noget regn,« siger Frank Nielsen.

Hvis du har brug for en pause fra det ekstremt varme vejr, er der dog godt nyt forude.

»Fra onsdag bliver det lidt køligere vestpå, måske 20 grader vestpå og 25 grader østpå. Det bliver ikke koldt, men mindre varmt. Efter næste weekend bliver det måske varmet op igen, så det er ikke til at se nogen ende på det,« siger Frank Nielsen.