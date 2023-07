I løbet af natten bliver vejret nogenlunde fredeligt med få byger.

Men fra torsdag morgen vil der igen være gode muligheder for at vise paraplyen frem, når en stor portion regnskyer trækker ind over landet.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen til B.T.

»Der kommer til at være god fart på bygerne.«

Vi rammer dog ikke såkaldte skybrud, men bygerne vil alligevel være kraftige og med torden.

»Bygerne kan godt være med torden, men de flytter sig hurtigt. Derfor skal man forberede sig på at blive ret våd, fordi bygerne kan blive ret kraftige,« slår hun fast.

Det er hele landet, der vil blive ramt af de kraftige byger.

Ud på natten til torsdag vil bygerne trække ind over Vestkysten, og ud på formiddagen vil de have spredt sig til resten af landet.

Temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 22 grader.