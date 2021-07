Det er ikke kun tømmermændene efter gårsdagens EM-brag, der vil buldre torsdag.

Også Thors hammer vil slå gnistre og få det til at tordne over vort hårdt prøvede fædreland mange steder i løbet af dagen.

»Der kommer meget ustabil luft op over landet fra syd,« siger vagthavende meteorolog fra DMI, Henning Gisselø.

Det giver både ret varmt vejr, men også kraftige regn- og tordenbyger, forklarer han.

Derfor har Danmarks Meteorologiske Institut torsdag morgen et såkaldt 'DMI Risiko' for skybrud.

Det betyder, at der er risiko for lokale skybrud i den centrale del af landet mellem klokken 12 og 21.

Nærmere bestemt gælder det for Fyn, Østjylland, Nordjylland, Lolland Falster, Nordvestsjælland, Sydvestsjælland, Billund, Midtjylland, Næstved, Vordingborg, Holbæk, Vejen, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.

»Der kan også godt komme byger og torden andre steder i landet, men det bliver ikke så kraftigt,« siger Henning Gisselø.

Det bliver endnu en dag med mange regn- og tordenbyger over Danmark. Det ser ud til at blive værst over de centrale dele af landet, hvor der også kan forekomme skybrud. Se her hvor bygerne rammer: https://t.co/UcfAkTbRGZ pic.twitter.com/QP8lZBfRQ2 — DMI (@dmidk) July 8, 2021

De eneste, der er nogenlunde sikre for at få en flot dag i tørvejr, er bornholmerne, forklarer han.

Men trods det ærgerlige nederlag til englænderne og risiko for både lyn, torden og skybrud er der ingen grund til at fortvivle helt.

Det kan nemlig sagtens blive en både varm og solrig dag alligevel, understreger Henning Gisselø.

»Temperaturerne ser ganske pæne ud og kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Der, hvor solen får fat, bliver det varmest, og det kan godt være i københavnsområdet, men det bliver også varmt andre steder,« siger han.

Ifølge DMI bliver fredagens vejr lidt en gentagelse af torsdagens vejr, selvom bygerne nok ikke bliver helt så kraftige.

»Det bliver lidt samme historie, som i dag, men det bliver ikke helt så intenst, som i dag. Og så ser det ud til, at Bornholm får en hel del regn,« siger Henning Gisselø.

Har du sommerferie, eller er du bare træt af byger, torden og risiko for skybrud, så fortvivl ikke.

Meteorologen kommer nemlig med en lille opmuntring til sidst:

»Vejret ser ud til at blive mere stabilt i løbet af weekenden med solskin og temperaturer, vi godt kan være bekendt.«