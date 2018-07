Kraftige regnbyger kan ramme Danmark inden for de næste 10 dage. Det skriver TV 2’s meteorolog.

Tirsdag og onsdag vil varm og fugtig luft strømme over Danmark tæt på jorden, mens kølig luft vil strømme over i højderne.

Det skaber en ustabil vejrsituation, der betyder, at store regn- og tordenbyger kan trives.

Umiddelbart lyder meldingen på mellem 10 og 20 millimeter regn. Foto: Iris Vis mere Umiddelbart lyder meldingen på mellem 10 og 20 millimeter regn. Foto: Iris



Dermed får vi muligvis mellem 10 og 20 millimeter regn fra tirsdag eftermiddag til torsdag eftermiddag.

Senere på ugen i næste uge vil endnu mere ustabilt vejr strømme ind over landet, hvilket betyder, at vi i alt kan komme op at få over 30 millimeter regn - og lokalt op mod 70 millimeter.

Meteorologen skriver, at det særligt vil være Østjylland, Fyn, Sjælland og Falster, som kan blive ramt af regnvejret.

Byger passerer landet

B.T. har talt med DMI, som bekræfter, at der kommer regnbyger tirsdag og onsdag, der bevæger sig henover landet.

»Det er stadig ret usikkert, hvor regnen falder. Regnen kommer østfra, så der er størts chance for, at det passerer ind over Sjælland og Fyn, og så ser ud til at gå i stå i Jylland,« siger Trine Pedersen, vagthavende meteorolog i DMI.

Ifølge DMI passerer regnen ind over Sjælland og Fyn, og ser ud til at gå i stå i Jylland. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Ifølge DMI passerer regnen ind over Sjælland og Fyn, og ser ud til at gå i stå i Jylland. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Hun vurderer også, at regnen kommer til at falde mellem 10 og 20 millimeter, men at det stadig er svært at sige helt præcist.

»Det er meget bygeagtig regn, derfor kan der være meget stor forskel på nedbørsmængderne på forholdsvis kort afstand,« siger Trine Pedersen.

Regn og varme

Men på trods af at regnen kommer, ser det ikke ud til, at vi skal til at finde vores varme sweatere frem.

»Selvom vi får regn, ser det ikke nødvendigvis ud til, at det bliver koldere, det bliver stadig mellem 20 og 25 grader,« siger hun.

Meteorologen fortæller dog, at der længere henne på ugen kan komme regn igen omkring weekenden i næste uge.