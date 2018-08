Kraftig og intensiv regn- og tordenvejr har ramt landet lørdag eftermiddag - og dråberne vil fortsætte med at falde flere timer endnu.

»Når bygerne rammer, så er intensiteten i regnen egentlig til, at der kan være skybrud i det, men bygerne bevæger sig for hurtigt til, at de kan nå at kaste så meget af sig. Så det regner meget kraftigt kortvarigt, før det så stopper lidt igen,« forklarer vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt, til B.T. lørdag eftermiddag.

Bygerne rammer stort set hele landet, men et særligt stort nedbørsområdet har lørdag eftermiddag bevæget sig op over Lolland-Falster og Sydsjælland og dækker i øjeblikket nærmest hele Sjælland.

»De kraftigste byger vil generelt set komme her frem til 21-22-tiden, og derefter bliver det ikke så kraftigt, og efterhånden får vi færre byger,« fortæller Anja Bodholdt.

De foreløbige målinger viser blandt andet, at der på en times tid er faldet op mod 11-12 millimeter regn nogle steder under det store nedbørsområde over Lolland-Falster og Sydsjælland.

»Regn- og tordenbygerne fortsætter over landet aftenen igennem, før det dør mere og mere ud i løbet af aftenen, og der bliver færre og færre byger i løbet af nattetimerne,« fortæller den vagthavende meteorolog.

Det samme billede gentager sig søndag.

»Der vil være flest byger først på dagen, og så vil der blive færre og fære af dem. De vil heller ikke blive lige så kraftige, som de er i dag,« fortæller Anja Bodholdt.