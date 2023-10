»Vær forberedt.«

Efterårsferien begynder med aftagende vind, men sådan ser det ikke ud til at fortsætte. Onsdag sker der nemlig noget – og af samme grund har DMI allerede nu udsendt et såkaldt 'forvarsel'.

I forvarslet lyder det, at der kan være forhøjet vandstand i særligt et område af landet mellem fredag og lørdag.

Det gælder helt præcist området, der dækker Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt:

»Vær forberedt på, at der kan komme forhøjet vandstand,« lyder det i forvarslet, som umiddelbart er gældende fra fredag klokken 00 og frem til lørdag klokken 00.

DMI Forvarsel for forhøjet vandstand: https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/kj6hcLTtdz — DMI (@dmidk) October 15, 2023

Årsagen til den potentielt forhøjede vandstand skal findes i vinden.

De kommende dage aftager den som følge af et højtryk over de Britiske Øer, men sent onsdag aften vender den tilbage.

Som meteorolog Jesper Eriksen beskriver det i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside, så 'bider en kraftig østenvind sig fast fra på torsdag'.

Den kraftige vind ser også ud til at vare ugen ud, lyder det.

»Detaljerne for vindstyrkerne og timingen af den kraftige vind er endnu noget usikker, men den lange periode med blæst fra øst kan give problemer med forhøjet vandstand for den vestlige del af Østersøen og den sydlige del af Lillebælt,« skriver han i vejrkommentaren, som fortsætter:

»Derfor har vi udsendt et forvarsel om forhøjet vandstand.«

DMI oplyser i forvarslet, at man senest opdaterer den igen klokken 20 mandag aften.