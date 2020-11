Termometret viser forår, men bort set fra temperaturerne kommer alt andet til at stå i efterårets tegn på ugens første dag.

For selv om vi får helt op til 17 grader mandag, så sørger et frontsystem for både vind og vand til alle.

»Det bliver meget blæsende og regnfuldt,« siger vagthavende meteorolog fra Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø.

Han forklarer, at prognoserne generelt melder om frisk vind til kuling omkring sydvest, men at der ved den jyske vestkyst kan komme stedvis op til hård kuling og vindstød af stormstyrke.

Vejrmenuen i dag lyder på blæsende vådt og meget lunt vejr - altså rigtig mildt efterårsvejr med temp op til 17 grader, hvilket er ganske usædvanligt varmt for november. Følg med i regnen, blæsten og temperaturen her: https://t.co/WPtHsJdrql og https://t.co/v6OzD9HQGy pic.twitter.com/TSfYlp6M3e — DMI (@dmidk) November 2, 2020

»Man skal naturligvis udvise almindelig forsigtighed, når man bevæger sig ud,« siger Henning Gisselø.

Han understreger, at mandagens blæsevejr ikke kommer op i nærheden af nogle af de kraftige efterårsstorme, vi har haft tidligere år.

»Men det er måske et af de første blæsevejr, vi får denne sæson. Der er stadig blade på træerne, og det gør dem mere sårbare, for så har vinden mere at tage fat i. Så der kan godt vælte et træ hist og her, som kan genere trafikken,« siger han.

Meteorologen forudser dog, at der ikke er mange blade tilbage på træerne, når dagen er omme.

På rute 26 Sallingsundbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig vind. Vinden forventes at aftage i løbet af de sene aftentimer. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet Trafikinfo (@VDTrafikinfo) November 2, 2020

Han kan heller ikke udelukke, at der kan komme restriktioner på flere af broerne.

Allerede fra morgenstunden advarer Vejdirektoratet om kørsel med høje, lette køretøjer på Sallingsundbroen.

På Storebæltsforbindelsen bliver bilisterne også advaret om kraftig vind, og det samme glæder på Den Ny Lillebæltsbro og Langelandsbroen.

Endelig betyder den kraftige sydvestenvind et varsel om forhøjet vandstand langs den jyske vestkyst.

DMI varsel om forhøjet vandstand: https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/OeDTdxBvpJ — DMI (@dmidk) November 1, 2020

»Vandet kommer lige op og kysse grænsen, men vi forventer ikke, at det er noget, der giver de store problemer,« siger Henning Gisselø.