Det blæser kraftigt flere steder rundt omkring i landet her fra morgenstund.

Det påvirker også kørslen over nogle af landets broer.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Først kunne man melde om, at vinden på rute 26 Sallingsundbroen var blevet så kraftig, at lette og vindfølsomme køretøjer nu frarådes at køre over.

Siden kunne man også oplyse, at det samme også gjorde sig gældende på rute 9 Svendborgsundbroen.

»Vinden forventes at aftage mandag eftermiddag,« lyder det om sidstnævnte bro, mens det for førstnævnte lyder, at vinden forventes at aftage i løbet af morgentimerne.

På Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside oplyses det også, at der i dag vil være en frisk vind til hård kuling fra omkring vest med kraftige vindstød:

»Men vinden aftager en smule i løbet af eftermiddagen,« lyder det.

Derudover begynder dagen mange steder med skyer og regn, før det ud på eftermiddagen kan klare op med mest tørt vejr.

Særligt mod nord kan der komme lidt eller endda nogen sol.