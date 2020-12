Hele Danmark kan se frem til en særdeles blæsende søndag. Det kommer til at vare lang tid, og det er allerede begyndt.

Mest voldsomt bliver det på den jyske vestkyst, hvor DMI har udsendt et varsel om 'stormende kuling med vindstød op til stærk storm' – her kan de kraftigste vinde nogle steder vare seks-otte timer.

»Vi regner med at vinden kulminerer ude på Vestkysten sidst på formiddagen og vil være langsomt aftagende herefter. I resten af landet vil man se tiltagende vind i løbet af morgentimerne, og vi forventer egentlig først, at vinden begynder at aftage i aften og først for alvor i nat i resten af landet,« siger Mette Zhang, der er vagtchef hos DMI.

Hun oplyser søndag morgen, at der allerede nu er godt gang i blæsten rundt omkring i Danmark, og at den er blevet bygget godt op i løbet af natten. Vi tager et snit tværs hen over landet:

Ved Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, blæser det søndag morgen i underkanten af 20 m/s (hård kuling) med vindstød lige op til storm.

Ved Kalundborg på Vestsjælland er det godt oppe over kuling.

I København er der hård vind med vindstød op til hård kuling.

Ifølge TV 2 Vejr er det højeste vindstød målt til 29,6 m/s ved Blåvandshuk, hvilket er det højeste vindstød i Danmark siden 2. april i år.

Det voldsomme blæsevejr har allerede fået konsekvenser på Storebæltsbroen. Her frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer søndag, mens der er risiko for, at broen lukker helt ned i perioder mellem kl. 7 og 19. Det meldte Sund & Bælt allerede ud lørdag med en tilføjelse om en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Søndag morgen er Vejdirektoratet så kommet med samme advarsel omkring Øresundsbroen. På Twitter lyder det, at det »frarådes at passere med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig vind.«

Mette Zhang fra DMI tilføjer, at det nok er en god idé at være påpasselig på alle danske broer denne søndag.

DMI varsel om vindstød af stormstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/rQpZVnfS6d — DMI (@dmidk) December 27, 2020

Og vejret byder på flere udfordringer i dag. Der vil også komme regn, og Sjælland er der endda risiko for at få en portion slud i løbet af dagen.

»Samtidig med den kraftige vind trækker et lavtryk ved Skotland noget kulde op over landet,« siger Mette Zhang fra DM:

»Så hvis du går ud i dag, så er det med at have ikke bare regntøj, men også godt med tøj på, for det bliver rigtigt råkoldt.«

Temperaturerne vil ligge på 1-6 grader, men det vil i virkeligheden føles »noget koldere« på grund af den megen blæst.