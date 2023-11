Der er i øjeblikket kraftig blæst hen over Storebæltsbroen.

Det betyder, at det lige nu er forbudt at køre over broen med visse køretøjer.

Det oplyser både Vejdirektoratet og Storebæltsbroen selv.

»På Storebæltsbroen advares der imod blæst der kan påvirke kørslen,« lyder det fra sidstnævnte på det sociale medie X:

»Passage med påhængskøretøjer under 750 kilo er forbudt.«

På Vejdirektoratets hjemmeside oplyses det, det er gældende mellem betalingsanlægget og afkørsel 44 Knudshoved i begge retninger.

»Det er forbudt at køre over broen for påhængskøretøjer med en samlet totalvægt under 750 kilo,« lyder det.

Samtidig skriver Vejdirektoratet følgende på det sociale medie X:

»Vær ekstra opmærksom, hvis du har planer om at passere E20 Storebæltsbroen her til morgen.«

Storebæltsbroen forventer, at forbuddet bliver ophævet omkring klokken 09.

Er du i tvivl om, hvad et 'påhængskøretøj' er, at oplyser Storebæltsbroen på sin hjemmeside, at der er tale om 'et køretøj, der er indrettet til at blive trukket af et andet køretøj':

»Det vil sige en campingvogn, en trailer, en hestetrailer, en anhænger eller lignende. Denne liste er ikke udtømmende,« lyder det.