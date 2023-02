Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Færgen til Læsø var næsten i havn mandag formiddag, da den måtte vende om.

Kraftig blæst betød nemlig, at færgen 'Margrete Læsø' måtte vende om, kørt før, den var nået frem til Vesterø, skriver TV2 Nord.

»Den kraftige blæst har gjort sit indtog over Læsø, og derfor vurderes det, at det ikke er forsvarligt at lægge til i Vesterø. 'Margrete Læsø' er vendt om og sejler tilbage til Frederikshavn i håb om at kunne ligge til der,« fremgår det på Læsøfærgens hjemmeside.

Vejret betyder, at afgangene fra Læsø klokken 9.40 og 15 er aflyst. Klokken 11.30 og 16.50 er afgangene fra Frederikshavn også aflyst.

Også Color Line mellem Hirtshals og Norge har aflyst flere afgange mandag på grund af vejret.

Rederiet oplyser til TV2 Nord, at man forsøger at ombooke de rejsendes billetter.