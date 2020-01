En billist fik sig lørdag noget af et chok, da en teltpæl spiddede hans forrude, mens han kørte.

Uheldet skete lørdag aften i Vejle, skriver TV Syd.

Her fik et voldsomt vindstød fat i et byggetelt og rev det op i luften.

Vinden rev teltet ud på Boulevarden i Vejle, hvor den uheldige bilist kom kørende.

Her blev den uheldige bilists siderude spiddet af den flyvende tæltpæl.

På mirakuløs vis kom bilisten intet til.

Efterfølgende er teltdugen blevet fjernet fra byggeteltet, så der forhåbentlig ikke sker flere lignende uheld.

Den kraftige vind, der lørdag hærgede det meste af landet, resulterede i flere uheld landet over.