Sol og 30 grader i den ene ende af landet, regn og 17 grader i den anden.

Der er store forskelle i det vejr og de temperaturer, der mandag rammer danskerne.

Og med det kommer risiko for både skybrud og tordenbyger flere steder i landet.

Sådan lyder meldingen fra DMI, der i en risikomelding søndag varsler 'udfordrende vejr.'

»Der kan komme kraftig regn og lokale skybrud. Det gælder særligt den vestlige del af landet, hvor en koldfront skal passere,« siger Erik Hansen, vagthavende meteorolog hos DMI.

»På østfronten vil der modsat være meget varm luft. Særligt på Sydsjælland (Lolland-Falster, red.), hvor der vil komme sol og temperaturer på over 30 grader.«

Høje temperaturer, der også kan smitte af i københavnsområdet. Modsat skal man i Jylland kæmpe for at komme op over 20 grader.

Men det varme sommervejr i de østlige egne kommer altså ikke uden en pris. Den varme luft giver nemlig risiko for kraftige tordenbyger.

»I den østlige del af landet kan man sent på dagen se frem til klassisk sommertorden. En meget varm dag, der forventes at slutte af med et brag.«

De efterfølgende dage lander temperaturerne landsdækkende på omkring 20 grader.

En stor kontrast til det sommervejr, der tidligere på måneden prægede landet.

»Det er ikke sikkert, at sommeren er forbi endnu. Vi håber, den bare holder en pause og kommer igen i slutningen af næste ugen,« siger Erik Hansen.