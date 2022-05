Hvis man skal være på den sikre side, skal konfirmationskjolen måske styles med gummistøvler fremfor stiletter.

Det bliver nemlig en regnfuld dag, hvor mange konfirmander landet over skal holde konfirmationsfester.

»Det bliver meget skyet, og der kommer stort set byger til hele landet,« siger Henning Gisselø, der er vagthavende hos DMI.

»Man skal forberede sig på, at det bliver vådt,« tilføjer han.

Fredag - 13. maj - er det store bededag, som også er kendt som en stor konfirmationsdag.



Men hvis man havde planlagt den helt store udendørsfest under åben himmel, skal man måske lige genoverveje planerne igen.



»Vejret er ikke alt for fremragende i forhold til udendørsarrangementer.«



»Er festen udendørs skal man lige huske på, at det kan blive vådt,« siger Henning Gisselø fra DMI.



Om konfirmationsfesten er i Nordjylland eller Sydsjælland skal man huske regnjakken, er prognosen fra DMI.



»Det bliver især jyderne, der bliver påvirket af regnen først på dagen. Og så kommer det til Sjælland lidt senere,« siger Henning Gisselø og understreger, at det formentlig bliver vådt hele dagen.



Solen vender allerede tilbage lørdag, hvor det kan blive op til 18 grader flere steder i landet.