Selvom vi nu befinder os i en sommermåned, er der ikke meget, der tyder på det, når vi tager et kig mod himlen.

Og desværre for de solhungrende danskere er der heller ikke mange lyspunkter at finde i en helt ny månedsprognose, som DMI har udarbejdet.

I prognosen har man set nærmere på, hvordan vejret kan udvikle sig fra den 10. juni til den 14. juli.

Og det er ikke just opmuntrende læsning – hvis man vel at mærke er til høj sol og høje temperaturer.

Helt præcist skriver langtidsmeteorolog Mette Zhang, som står bag prognosen, selv følgende:

»Efter en våd og lun maj måned har vejret skiftet gear, og juni starter ustadigt og køligt. Desværre for de solelskende ser den ustadige vejrtype ud til at fortsætte de kommende uger, og massiv varme er der heller ikke at finde i prognoserne – i stedet ventes temperaturen at ligge omkring normalen for årstiden.«

Retter vi blikket mod den kommende uge – uge 24 – står den på drivende skyer og byger vekslende med lidt sol.

Dog kan der i midten af ugen også opstå plads til, at vi kan få nogle tørre og mere solrige dage. Hvorefter det så igen afløses af skyer, regn og byger.

Ugen efter ser det ud til, at vi igen kan få besøg af flere fronter med skyer og regn, mens det mellem dem kan klare op med solskin.

Fælles for de to uger er også, at temperaturerne holder sig »moderate«, lyder det fra Mette Zhang.

Det ustadige vejr ser ud til at fortsætte i uge 26, som dog også kan byde på mere tørt og solrigt vejr, fremgår det af prognosen.

Ligeledes ser det ud, når vi kigger endnu længere frem i tiden til de første uger af juli.

»Prognoserne er meget usikre, når man kigger så langt frem i tiden, men generelt er de ret enige om, at den ustadige vejrtype fortsætter ind i juli. Dog er der små tegn på, at svage højtryksrygge i korte perioder vil stabilisere vejret med mere tørt og solrigt vejr til følge,« skriver Mette Zhang i sin prognose.