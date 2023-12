Det er ikke kun Danmarks Meteorologiske Institut, der advarer om det, der muligvis venter flere danskere senere på ugen.

Også politiet kommer nu med en opfordring.

I et opslag på det sociale medie X gør Syd- og Sønderjyllands Politi opmærksom på, at DMI har udsendt et såkaldt 'forvarsel', der går på, at der fra klokken 12 på torsdag til klokken 12 fredag advares om risiko for stormende kuling langs hele den jyske vestkyst.

»Bor du ved Vestkysten, skal du måske have surret noget fast?,« lyder opfordringen nu fra politikredsen i den forbindelse.

Det var søndag aften, at DMI udsendte forvarslet:

»Vær forberedt på, at der kan forekomme stormende kuling med vindstød af stormstyrke,« lyder det.

Mandag morgen fortalte meteorolog Jesper Eriksen i en kommentar på instituttets hjemmeside, at der dog fortsat 'hersker nogen usikkerhed om vejrudviklingen'.

»Vi holder løbende øje med prognosernes udvikling,« forklarede han.

Du kan læse mere om det mulige blæsevejr, der kan ramme fra på torsdag, i artiklen HER.