Kalenderen viser 1. april lige om lidt, men det tager vejrguderne sig ikke af.

Ja, det virker måske som en tidlig aprilsnar, men det er det desværre ikke:

For bedst som vi har vænnet os til solbriller, sommerjakker og sol fra morgen til aften, vender vintervejret tilbage med nattefrost, kølige dagtemperaturer og både slud- og snebyger.

»Lige nu (onsdag morgen, red.) har vi snebyger hist og her over Jylland. De ligger næsten på en linje over Jylland og over mod Bornholm, men der er også huller i skyerne.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Anna Christiansson, onsdag morgen, men hun lover flere sne- og sludbyger i løbet af dagen.

Og det er altså ikke bare i morgentimerne, bilister og andre trafikanter skal være opmærksomme på hvidt i nedbøren, kølige vejrtemperaturer og deraf følgende risiko for glatte veje.

»Det kommer til at fortsætte i løbet af dagen. Området med nedbør vokser i løbet af formiddagen og bevæger sig mod den sydlige del af Jylland,« siger meteorologen.

Hun tilføjer, at der vil være store lokale forskelle på, hvor sneen falder.

»Nogle steder får de ingenting, mens der andre steder kan falde mellem tre til fire centimeter.«

Og fordi det også bliver forholdsvis køligt, kan den sne, der kommer, godt blive liggende lidt.

»Hvis man er tidligt ude, kan man måske nå en enkelt sneboldkamp,« siger Anne Christiansson.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem to og seks grader i løbet af dagen, og vinden bliver svag til jævn fra øst og nordøst. Ved kysterne op til frisk vind.

Der bliver altså store regionale forskelle på vejret denne onsdag. Det gælder også de fire største byer.

København

Hovedstaden får ret mange skyer, og der kommer også lidt slud- og snebyger i løbet af dagen, lover DMI.

Odense

I den fynske hovedstad får de lidt mere sne, end i København. Det bliver skyet med sne og sludbyger.

Aarhus

I det aarhusianske er der kun udsigt til enkelte slud- eller snebyger. Ellers bliver det faktisk en dag med »nogen eller en del sol.«



Aalborg

Længst mod nord holder det derimod mest tørt.

»Faktisk får Aalborg en del sol. De får ikke så meget sne deroppe,« siger Anna Christiansson.

Og det vinterlige vejr slipper ikke sit tag i landet lige med det samme.

I løbet af natten til torsdag falder temperaturerne ned til minus fem grader, og der kommer mere sne især i den sydlige del af Jylland og på Fyn.

»Det føles næsten som februar efter en lang periode med tørt og solrigt vejr,« siger Anna Christiansson.