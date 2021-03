Har du allerede smidt vinterjakken og gemt vanterne i skuffen, så er det en god idé at finde dem frem igen.

Kold og tør luft er nemlig på vej mod Danmark og rammer landet i løbet af torsdagen.

Det betyder, at dagene bliver køligere, og at nattefrosten vender tilbage.

»Det bliver noget lidt andet end det, vi har været vant til de seneste dage. En fugtig luftmasse trækker ind over landet fra Nordsøen, og det gør, at det bliver væsentlige koldere.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Erik Hansen, som tilføjer, at fronten allerede i morgentimerne ligger over Skagerrak.

Den rammer Nordjylland først, og i løbet af dagen trækker den ned over landet. Sidst på dagen forudser han, at den er nået helt til Gedser.

Torsdag morgen er det stedvist tåget flere steder med sigtbarhed på cirka 200 meter. Derfor er tågen hverken tæt eller udbredt nok til, at DMI har et tågevarsel.

Når tågen er lettet i løbet af formiddagstimerne, tager solen over, selvom bliver »ret koldt.«

På trods af det køligere vejr, bliver der god mulighed for et gåtur i solskin. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere På trods af det køligere vejr, bliver der god mulighed for et gåtur i solskin. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Temperaturerne bliver heller ikke prangende, understreger Erik Hansen:

Termometeret sniger sig ikke længere op end mellem to til seks grader. De fleste steder får man ikke mere end mellem tre og fire grader.

Og så vender frosten tilbage de kommende nætter.

Selvom det de kommende dage byder på faldende temperaturer med blot få varmegrader og et gensyn med nattefrosten, så vurderer Erik Hansen dog, at der er pæne solchancer.

»Det er et par pæne dage, vi kan glæde os til, når vi lige får morgentågen brændt af. Og det bliver den i løbet af formiddagen de fleste steder,« siger han.