Mandag morgen kan det godt være, du skal finde lidt varmere overtøj frem. Det bliver nemlig ned til to grader i det meste af landet - undtagen Bornholm.

Nogle steder kan temperaturen endda muligvis komme ned under frysepunktet, lyder det fra vagthavende ved DMI, Erik Hansen.

»Lokalt kan der komme noget rim, broerne er de mest udsatte steder,« siger han.

DMI holder derfor lige nu øje med, om rimen muligvis vil betyde glatte veje, det er dog endnu uvist, om det vil blive tilfældet.

Meteorologen forventer, at det bliver mest koldt i Midtjylland og i Nordsjælland i de tidlige morgentimer. På Bornholm vil temperaturen dog ligge omkring de seks grader.

I løbet af mandag vil temperaturen stige til mellem 10 og 13 grader.

Resten af ugen vil der ligeledes være risiko for rim. For selvom termometret ikke viser temperaturer under frysepunktet, kan der altså sagtens være rim på vejene og i græsset, ligesom der kan opstå glatte veje.

Det skyldes ifølge Erik Hansen, at temperaturen i luften er varmere end den temperatur, vi oplever nær jorden.